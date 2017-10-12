Экс-супруга судьи Емельянова владеет элитной недвижимостью и путешествует с бывшим

Бывшая жена судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова Светлана владеет многочисленной элитной недвижимостью в разных уголках мира.

Как сообщают журналисты программы "Схемы", при этом супруги продолжают иметь совместный быт после официального расторжения брака - в частности, регулярно совместно путешествуют на отдых, - что может свидетельствовать о фиктивном характере развода с целью сокрытия имущества в декларации судьи

В расследовании говорится, что в 2011 году Светлана Емельянова приобрела виллу в комплексе Seashell Belek Elite Villas на берегу Средиземного моря в Анталии в Турции за 350 000 турецких лир, или, по курсу на то время, более 250 000 долларов США.

Дом в Анталии в комплексе Seashell Belek Elite Villas на берегу Средиземного моря

Доказательством этой информации является выписка из турецкого земельного кадастра.

В 2013 году, по данным выписки из земельного департамента Объединенных Арабских Эмиратов, Светлана Емельянова приобрела апартаменты в комплексе Palm Jumeirah / North Residences в Дубае по цене 1 миллион 300 тысяч дирхамов, или более 350 000 долларов США на тот момент.

Апартаменты в Дубае, фото с сайта гостиничного комплекса

С апреля 2014 года Светлана Емельянова, согласно выпискам из австрийского реестра юрлиц, является акционером двух фирм AHL REAL PEU GmbH и AHL REAL KAV GmbH. Первой фирме принадлежит четырехзвездочный отель Prinz Eugen, второй - отель Kavalier, оба в Вене. Каждый из отелей в 2012 году был оценен в более 4,5 миллиона евро.

С февраля 2016 года бывшая жена судьи, по официальным данным из немецкого реестра юрлиц, является совладелицей немецкой фирмы AVIAWEB GmbH, которая управляет тремя отелями сети FAIR HOTEL во Франкфурте-на-Майне: Hotel Villa Diana, Hotel an der Messe и Hotel Europaallee.

Большинство найденного журналистами иностранного имущества Светланы Емельяновой было приобретено до 2014 года включительно, то есть в период, пока она находилась в официальном браке с украинским судьей.

При этом, согласно данным украинской налоговой, которые программа "Схемы" получила от своих источников, за период в течение 2001-2014 годов она официально заработала всего около 3 миллионов гривен.

Светлана и Артур Емельяновы официально состояли в браке более 20 лет, но в конце 2014-го развелись.

Журналисты отмечают, что расторжение брака может иметь фиктивный характер во избежание необходимости декларировать элитное имущество, оформленное на теперь уже бывшую жену.

Так, судья регулярно посещает Вену, где живет его бывшая жена вместе с их детьми.

Кроме того, журналисты обнаружили свидетельства не менее четырех совместных зарубежных поездки пары на отдых уже после развода в течение 2015-2016 годов.

Они летали на новогодний отдых в Вену, Берлин и Амстердам, летали на день рождения Артура в Женеву, потом отдыхали в турецких Стамбуле и Анталии. И каждый раз они вылетали и возвращались в Киев вместе одним рейсом.

В октябре журналисты встретили Артура Емельянова в Вене возле дома, в котором, по официальным документам, апартаменты снимает Светлана.

Однако судья общаться с журналистами не захотел, только коротко ответил, что готов в интервью прокомментировать все приведенные факты. Правда, в назначенный день он отказался от комментариев и пообещал отреагировать на запрос "Схем" после возвращения из отпуска.

Светлана Емельянова не ответила на запрос журналистов с перечнем вопросов для интервью.

Судья Артур Емельянов является фигурантом уголовного производства в отношении незаконного вмешательства в деятельность судебных органов. Однако до сих пор рассмотрение дела по существу в суд не дошло.

В то же время начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что производство по Емельянову готовится к завершению. Сейчас, по его словам, формируются доказательства.