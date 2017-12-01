Онищенко рассказал о выигранном суде у Deutsche Welle

Народный депутат Украины Александр Онищенко заявил, что выиграл суд у немецкого издания Deutsche Welle относительно оформления им гражданства в Германии, издание обязано снять все публикации на эту тему.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

По словам Онищенко, журналист Deutsche Welle написал статью, указав заведомо ложную информацию о том, что он подал документы на получение гражданства, а это было не так.

"Результат - выигранный суд. Deutsche Welle обязуется снять статьи, а если опубликует их повторно - штраф в 250 тыс евро", - написал нардеп.

В опубликованных им документах, решение суда датировано 28 ноября.

Как известно, в ноябре этого года издание опубликовало информацию о том, что украинский депутат подал документы на получение гражданства Германии.

Сообщалось, что бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken) способствует Онищенко в получении немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил выдающуюся роль, которую украинский мультимиллионер играет для его общины.

По его словам, Онищенко, который владеет на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал в Герцлаке место проживания.

В тот же день нардеп опроверг эту информацию. Онищенко заявил, что журналист путает рабочую визу с гражданством.

Он заявил, что никаких документов, кроме регистрации проживания на территории Германии, он в управу поселка Герцлаке не подавал.

Онищенко объяснил, что хочет получить визу, чтобы было право на ведение бизнеса.

Ранее Онищенко заявлял, что 4 апреля получил политическое убежище в однойиз стран, но не в Великобритании.

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

По данным НАБУ, с января 2013-го по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн. Следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс относительно нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения в его отношении невозможна.