Онищенко заявил, что от Германии ему нужно не гражданство

Народный депутат Украины Александр Онищенко планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.

Об этом он заявил журналисту "Украинской правды", опровергая информацию немецкого медиаресурса "Deutsche Welle".

"Журналист путает рабочую визу с гражданством", – заявил Онищенко.

По словам Онищенко, он планировал подавать документы на визу в понедельник, 6 ноября.

Он заявил, что никаких документов, кроме регистрации проживания на территории Германии, он в управу поселка Герцлаке не подавал.

Онищенко объяснил, что хочет получить визу, чтобы было право на ведение бизнеса.

"Я живу там с 1992 года. В Германии я занимаюсь спортивным бизнесом. Готовлю лошадей к соревнованиям. Развожу, готовлю и продаю (коней)", – отметил нардеп.

"Я только попросил губернатора Герцлаке мне помочь, если в этом необходимость будет. Он написал мне рекомендательное письмо", – заверил Онищенко.

"Меня в Германии по спорту знают все и давно. Я в конном спорте с 1998 года… Я сам все время проявлял активное участие в жизни города", – добавил он

DW со ссылкой на бургомистра немецкого поселка Герцлаке сообщило, что еще несколько месяцев назад Онищенко принес в управу документы на получение немецкого гражданства.

"Журналист, который пишет это, – товарищ украинского происхождения, который выполняет заказы АП. По этому и пишет то, что необходимо АП. Пусть покажет хоть один документ", – заявил Онищенко по этому поводу.

Ранее Онищенко заявлял, что 4 апреля получил политическое убежище в одной из стран, но не в Великобритании.



Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

По данным НАБУ, с января 2013-го по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн. Следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс относительно нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения в его отношении невозможна.