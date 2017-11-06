Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Онищенко подался на гражданство Германии – бургомистр

Понедельник, 6 ноября 2017, 08:57
Онищенко подался на гражданство Германии – бургомистр

Народный депутат Украины Александр Онищенко подал документы на получение немецкого гражданства.

Как сообщил в интервью "Deutsche Welle" бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken), украинский депутат сделал это еще несколько месяцев назад.

Бескен способствует Онищенко в получении немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил выдающуюся роль, которую украинский мультимиллионер играет для его общины.

"Я несколько раз спрашивал о состоянии дел. Как мне дали понять, процесс продвигается успешно. Я сомневался, что все удастся сделать так быстро, однако по актуальной информации все должно решиться позитивно", – заявил бургомистр в беседе с DW.

По его словам, Онищенко, который владеет на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал в Герцлаке место проживания.

Учитывая длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него, он, очевидно, соответствует критериям на получение гражданства.

Бескен пояснил, что способствует украинскому мультимиллионеру в паспортном вопросе, поскольку надеется, что Онищенко принесет пользу его общине.

Украинец пообещал бургомистру, что в будущем будет вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на высшем уровне.

О проблемах с законом новоиспеченного односельчанина в Украине сельский глава слышал, однако "не берется давать этому оценку".

Сам Александр Онищенко отказался от общения с DW. Его адвокаты не ответили на вопросы редакции.

Александр Онищенко купил имение площадью почти 100 га на окраине Герцлаке еще в 2013 году. За несколько лет он приобрел десятки лошадей, некоторые из которых стоили более миллиона евро.

Пока у Онищенко не начались проблемы, в Нижней Саксонии тренировалась сборная Украины по конному спорту, в которую политик пригласил ряд известных иностранных всадников, которые получили украинские паспорта, отмечает DW.

В прошлом году депутат продал почти всех своих лошадей, уволил часть персонала, а сам в Герцлаке даже не показывался, вспоминает Бескен. Бургомистр боялся, что имение украинского богача конфискуют.

"Мы в общине не хотим, чтобы этот центр коневодства, который является образцовым на всю Германию, был растерзан из-за событий, которые когда-то где-то произошли", – сказал Бескен.

Поэтому когда Онищенко недавно вернулся в Герцлаке, бургомистр вздохнул с облегчением, пишет издание.

Украинец пригласил его в гости: показал конюшни, снова заполненные лошадьми, продемонстрировал вырезки из статей, в которых говорится об уголовных делах против него и заверил поселкового главу, что "все это только политика".

Во время разговора, рассказывает поселковый глава, Онищенко выразил желание официально зарегистрировать в Герцлаке место жительства.

До того украинский депутат официально проживал в пригороде Барселоны, как свидетельствует информация из реестров по его немецкой компании. Однако теперь, заверил Онищенко, он хочет жить именно в немецкой провинции.

В подтверждение серьезности намерений украинец пообещал помогать деньгами местному конному клубу. А также попросил помочь ему с получением немецкого паспорта.

По словам немецкого чиновника, через несколько дней после первого разговора Онищенко уже пришел с документами в городскую управу – и украинца прописали, документы на получение немецкого гражданства были поданы.

Поселковый глава написал рекомендательное письмо в поддержку предоставления Онищенко гражданства. Бескен уверен, что вскоре украинский миллионер получит немецкий паспорт, так как выполняет все формальные требования, уже много лет имеет вид на жительство в Германии.

Это означает, что для официальных немецких инстанций главным местом проживания Онищенко все это время была Германия, отмечает DW.

Бескен отметил, что в Германии у Онищенко проблем с законом нет. "Он даже показывал мне решение суда".

Очевидно, речь идет об ответе Высшего земельного суда в Кобленце от 6 февраля этого года адвокатам украинца относительно сомнительности оснований для экстрадиции Онищенко. Для выдачи Украине подозреваемого необходимо, чтобы состав преступления квалифицировался как преступление и в Германии – этого судьи не увидели.

Месяцем позже суд вынес окончательное решение по жалобе украинца, который добивался отмены ордера на арест в Германии. "Сенат констатировал, что никакого ордера на арест господина Онищенко просто не существует", – сообщил DW представитель суда.

Как известно, Онищенко сбежал из Украины в прошлом году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. После того как "Интерпол" отказался объявлять его в розыск, Онищенко путешествует по миру и участвует в соревнованиях по конному спорту.

Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет депутата в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с ОАО "Укргаздобыча". В результате действий депутата, заявляют в НАБУ, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривен.

Онищенко уверяет, что уголовное преследование ведется по политическим мотивам – по указанию президента Украины Петра Порошенко.

Нардеп также утверждал, что 4 апреля 2017 года получил политическое убежище в одной из стран, но не в Великобритании.

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенкоГерманиягражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
Все новости...
Реклама: