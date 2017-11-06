Онищенко подался на гражданство Германии – бургомистр

Народный депутат Украины Александр Онищенко подал документы на получение немецкого гражданства.



Как сообщил в интервью "Deutsche Welle" бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken), украинский депутат сделал это еще несколько месяцев назад.



Бескен способствует Онищенко в получении немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил выдающуюся роль, которую украинский мультимиллионер играет для его общины.



"Я несколько раз спрашивал о состоянии дел. Как мне дали понять, процесс продвигается успешно. Я сомневался, что все удастся сделать так быстро, однако по актуальной информации все должно решиться позитивно", – заявил бургомистр в беседе с DW.



По его словам, Онищенко, который владеет на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал в Герцлаке место проживания.



Учитывая длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него, он, очевидно, соответствует критериям на получение гражданства.



Бескен пояснил, что способствует украинскому мультимиллионеру в паспортном вопросе, поскольку надеется, что Онищенко принесет пользу его общине.



Украинец пообещал бургомистру, что в будущем будет вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на высшем уровне.



О проблемах с законом новоиспеченного односельчанина в Украине сельский глава слышал, однако "не берется давать этому оценку".



Сам Александр Онищенко отказался от общения с DW. Его адвокаты не ответили на вопросы редакции.



Александр Онищенко купил имение площадью почти 100 га на окраине Герцлаке еще в 2013 году. За несколько лет он приобрел десятки лошадей, некоторые из которых стоили более миллиона евро.



Пока у Онищенко не начались проблемы, в Нижней Саксонии тренировалась сборная Украины по конному спорту, в которую политик пригласил ряд известных иностранных всадников, которые получили украинские паспорта, отмечает DW.



В прошлом году депутат продал почти всех своих лошадей, уволил часть персонала, а сам в Герцлаке даже не показывался, вспоминает Бескен. Бургомистр боялся, что имение украинского богача конфискуют.



"Мы в общине не хотим, чтобы этот центр коневодства, который является образцовым на всю Германию, был растерзан из-за событий, которые когда-то где-то произошли", – сказал Бескен.



Поэтому когда Онищенко недавно вернулся в Герцлаке, бургомистр вздохнул с облегчением, пишет издание.



Украинец пригласил его в гости: показал конюшни, снова заполненные лошадьми, продемонстрировал вырезки из статей, в которых говорится об уголовных делах против него и заверил поселкового главу, что "все это только политика".



Во время разговора, рассказывает поселковый глава, Онищенко выразил желание официально зарегистрировать в Герцлаке место жительства.



До того украинский депутат официально проживал в пригороде Барселоны, как свидетельствует информация из реестров по его немецкой компании. Однако теперь, заверил Онищенко, он хочет жить именно в немецкой провинции.



В подтверждение серьезности намерений украинец пообещал помогать деньгами местному конному клубу. А также попросил помочь ему с получением немецкого паспорта.

По словам немецкого чиновника, через несколько дней после первого разговора Онищенко уже пришел с документами в городскую управу – и украинца прописали, документы на получение немецкого гражданства были поданы.



Поселковый глава написал рекомендательное письмо в поддержку предоставления Онищенко гражданства. Бескен уверен, что вскоре украинский миллионер получит немецкий паспорт, так как выполняет все формальные требования, уже много лет имеет вид на жительство в Германии.



Это означает, что для официальных немецких инстанций главным местом проживания Онищенко все это время была Германия, отмечает DW.



Бескен отметил, что в Германии у Онищенко проблем с законом нет. "Он даже показывал мне решение суда".



Очевидно, речь идет об ответе Высшего земельного суда в Кобленце от 6 февраля этого года адвокатам украинца относительно сомнительности оснований для экстрадиции Онищенко. Для выдачи Украине подозреваемого необходимо, чтобы состав преступления квалифицировался как преступление и в Германии – этого судьи не увидели.



Месяцем позже суд вынес окончательное решение по жалобе украинца, который добивался отмены ордера на арест в Германии. "Сенат констатировал, что никакого ордера на арест господина Онищенко просто не существует", – сообщил DW представитель суда.

Как известно, Онищенко сбежал из Украины в прошлом году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. После того как "Интерпол" отказался объявлять его в розыск, Онищенко путешествует по миру и участвует в соревнованиях по конному спорту.

Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет депутата в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с ОАО "Укргаздобыча". В результате действий депутата, заявляют в НАБУ, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривен.



Онищенко уверяет, что уголовное преследование ведется по политическим мотивам – по указанию президента Украины Петра Порошенко.

Нардеп также утверждал, что 4 апреля 2017 года получил политическое убежище в одной из стран, но не в Великобритании.