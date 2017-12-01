Родственника Саакашвили не пустили в Украину: пограничники объяснили почему

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Пятница, 1 декабря 2017, 17:50

Пограничники объяснили, почему не пустили в Украину дядю Саакашвили, который живет в США.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, около 15:00 в пятницу при паспортном контроле граждан, прибывших из Турции, был обнаружен гражданин Грузии, который сначала заявил, что едет транзитом, а затем решил остаться в стране.

"Сначала заявил, что он хочет транзитом пересечь Украину, а потом он захотел пересечь границу Украины на въезд. В то же время вид на жительство в Украине у него закончился в июле 2017 года", - рассказал Слободян.

Спикер ГПСУ отметил, что как следует объяснить цель своего пребывания в Украине и изменение решения гражданин так и не смог.

"Поэтому на основании полученной информации ему было отказано в пересечении границы на въезд. Сейчас он ожидает своего рейса", - сказал Слободян.

Он отказался назвать имя задержанного, объясняя, что это непубличная информация. Но, по его словам, речь идет именно о дяде Саакашвили.

Как сообщалось, ранее в пятницу экс-президент Грузии написал в Facebook, что его дядю, брата матери, уже 3 часа держат в аэропорту "Борисполь" и не пускают в Украину.

По его словам, дядя живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел навестить племянника.

Как известно, в США проживает дядя Саакашвили, в прошлом советский дипломат Темур Аласания.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Саакашвили Пограничная служба
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