Саакашвили: Моего дядю уже 3 часа держат в аэропорту "Борисполь"
Пятница, 1 декабря 2017, 15:34
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили говорит, что его дядю по линии матери не пускают в Украину.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Моего дядю, брата мамы, уже 3 часа держат в аэропорту Борисполь и не пускают", - написал политик.
По его словам, дядя живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел навестить племянника.
В Государственной пограничной службе "Украинской правде" сказали, что впервые о таком слышат, и пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Как известно, в США проживает дядя Саакашвили, в прошлом советский дипломат Темур Аласания.
Украинская правда