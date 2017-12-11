Оккупанты присудили штраф, задержанному утром крымскому татарину

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Понедельник, 11 декабря 2017, 18:21

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд оштрафовал задержанного утром крымскотатарского активиста Рустема Османова на 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

Суд обвинил активиста в "нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия, которое повлекло за собой помехи транспорту и/или пешеходам" (часть 6.1 статьи 20.2 российского Кодекса об админправонарушениях).

Так, обвинение утверждает, что Османов и другие активисты препятствовали проезду машин и движению пешеходов во время обысков в доме другого активиста Сейдамета Мустафаева.

"Фактически его вина не доказана. В административном деле присутствуют рапорта полицейских и свидетельские показания, которые присутствовали в других административных делах. Человека фактически обвинили в том, чего он не совершал, но суд вину усмотрел", - рассказал юрист Рустем Кямилев.

Сообщается, что защита намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, а также в Европейском суде по правам человека.

Издание также отмечает, что поддержать активиста пришло около 30 человек, но на суд не пустили никого, кроме жены и родителей, хотя заседание было открытым.

Как известно, в понедельник утром в оккупированном Россией Крыму задержали крымского татарина Рустема Османова.

Согласно исследованию экспертов Крымской правозащитной группы, с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы на полуострове в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Темы: Крым крымские татары права человека
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