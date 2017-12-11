Оккупанты присудили штраф, задержанному утром крымскому татарину

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд оштрафовал задержанного утром крымскотатарского активиста Рустема Османова на 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

Суд обвинил активиста в "нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия, которое повлекло за собой помехи транспорту и/или пешеходам" (часть 6.1 статьи 20.2 российского Кодекса об админправонарушениях).

Так, обвинение утверждает, что Османов и другие активисты препятствовали проезду машин и движению пешеходов во время обысков в доме другого активиста Сейдамета Мустафаева.

"Фактически его вина не доказана. В административном деле присутствуют рапорта полицейских и свидетельские показания, которые присутствовали в других административных делах. Человека фактически обвинили в том, чего он не совершал, но суд вину усмотрел", - рассказал юрист Рустем Кямилев.

Сообщается, что защита намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, а также в Европейском суде по правам человека.

Издание также отмечает, что поддержать активиста пришло около 30 человек, но на суд не пустили никого, кроме жены и родителей, хотя заседание было открытым.

Как известно, в понедельник утром в оккупированном Россией Крыму задержали крымского татарина Рустема Османова.

Согласно исследованию экспертов Крымской правозащитной группы, с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы на полуострове в рамках политически мотивированных уголовных дел.