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Не менее 70 человек в Крыму незаконно лишены свободы - правозащитники

Воскресенье, 10 декабря 2017, 03:27
Не менее 70 человек в Крыму незаконно лишены свободы - правозащитники

С 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Об этом говорится в исследовании экспертов Крымской правозащитной группы (КПГ), передают "Крим.Реалии".

"На сегодняшний день 52 человека продолжают удерживать в тюрьмах и СИЗО Крыма или России, трое под домашним арестом, и эта цифра неокончательная, потому что есть другие уголовные дела в Крыму, в которых могут подтвердиться политические мотивы преследования", - подчеркивают правозащитники.

"Правительство должно приложить максимум усилий для скорейшего принятия закона о помощи жертвам политических преследований и их семьям. Законопроект, который  сможет решить часть проблем этих людей, уже разработан и зарегистрирован. На данном этапе он требует доработки в Комитете ВРУ по правам человека , национальных меньшинств и межнациональных отношений ", - заявила эксперт КПГ Ольга Скрипник.

Темы: Крымполитзаключенные
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