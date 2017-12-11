Оккупанты снова задержали крымского татарина

В оккупированном Россией Крыму новое задержание – доставлен в отделение "полиции" крымский татарин Рустем Османов.

Об этом сообщает в Facebook группа "Крымская солидарность".

Около часа назад поступило сообщение от матери Османова, проживающего в Бахчисарае, о том, что неизвестные люди приехали и увезли его в неизвестном направлении.

Позднее активисты выяснили, что он доставлен в местное "райотделение внутренних дел".

"Вместе с ним его отец. Причины его задержания выясняются", - говорится в сообщении.

По информации метери, уже в понедельник в отношении Османова состоится суд.

"Почему, я не знаю. Он никогда ничего не нарушал, примерный вообще", - сказала она.

Рустем Османов с детьми

По предварительной информации от адвоката, Османову вменяют нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, а также участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, которые повлекли помехи для объектов жизнеобеспечения либо доступа граждан к объектам.

Задержанному грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Как известно из исследования экспертов Крымской правозащитной группы, с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы на полуострове в рамках политически мотивированных уголовных дел.