В Одессе неизвестные бросили "коктейль Молотова" в Lexus чиновника

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Среда, 13 декабря 2017, 11:09

Двое неизвестных подожгли автомобиль Lexus начальника управления земельных ресурсов Одесского горсовета Дмитрия Кота, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus", - отметил полицейский.

Это произошло около 21:00 12 декабря.

Отмечается, что автомобиль был припаркован на улице Артиллерийской, 1, возле здания, в котором размещено управление земресурсов. 

 

Фото 7kanal.com.ua

Пламя потушили вахтеры. 

 

Фото 7kanal.com.ua

В настоящее время правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

Темы: Одесса криминал
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