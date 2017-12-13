В Одессе неизвестные бросили "коктейль Молотова" в Lexus чиновника
Двое неизвестных подожгли автомобиль Lexus начальника управления земельных ресурсов Одесского горсовета Дмитрия Кота, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции в Одесской области.
"Бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus", - отметил полицейский.
Это произошло около 21:00 12 декабря.
Отмечается, что автомобиль был припаркован на улице Артиллерийской, 1, возле здания, в котором размещено управление земресурсов.
Пламя потушили вахтеры.
В настоящее время правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.
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