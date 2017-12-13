В Одесі невідомі кинули "коктейль Молотова" у Lexus чиновника

Двоє невідомих підпалили автомобіль Lexus начальника управління земельних ресурсів Одеської міськради Дмитра Кота, кинувши в нього пляшку із запальною сумішшю.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на представника Головного управління Нацполіції в Одеській області.

"Кинули пляшку із запальною сумішшю і підпалили автомобіль Lexus", - зазначив поліцейський.

Подія сталася близько 21:00 12 грудня.

Відзначається, що автомобіль був припаркований на вулиці Артилерійській, 1, поблизу будівлі, в якій розміщено управління земресурсів.

Фото 7kanal.com.ua

Полум'я загасили вахтери.

Фото 7kanal.com.ua

На даний час правоохоронці проводять перевірку, встановлюють обставини події.