Соисполнителям убийства Вороненкова продлили арест

462 просмотра
Среда, 13 декабря 2017, 12:46

Двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова продлили арест на 2 месяца.

Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба прокуратуры Киева.

По решению суда срок содержания под стражей подозреваемых продлен до 13 февраля 2018 года включительно.

Как известно, 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области (соучастнику убийства, который выполнял роль водителя), а также его 39-летнему сообщнику, уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Вороненковым, сообщено о подозрении в п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается и находится на завершающей стадии.

23 марта 2017 года возле отеля "Премьер Палас" расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

9 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организатором убийства Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин, который входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана и имеет значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.

Убийство совершил украинец Павел Паршов, ему помогали Юрий Василенко, Ярослав Тарасенко и Ярослав Левенец.

Сам Тюрин обвинения в причастности к убийству Вороненкова отвергает.

Больше об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова читайте в материале "Месть по-русски. Кто, как и почему убил Дениса Вороненкова".

Украинская правда
Темы: Вороненков суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко связал убийство в Харькове с убийством Вороненкова 5 ноября 2017, 18:17
ГПУ отправила запрос в Россию на вручение подозрения организатору убийства Вороненкова 24 октября 2017, 21:03
Вороненков хотел назвать неизвестные факты об оккупации РФ – прокурор 20 октября 2017, 11:45
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове
Председатель Rothschild в СНГ объяснил, почему не не купили Roshen
Переговоры Ryanair и "Борисполя" на финальной стадии - Омелян
"Укрзализныця" не будет возвращать билеты он-лайн до конца праздников
Все новости

Министр рекомендует. Что смотреть, читать и слушать в декабре

здоровье

Детям меньше калорий, взрослым больше белков. Новые нормы питания МОЗ

социум

Украинцы собирают деньги на реставрацию Подгорецкого замка