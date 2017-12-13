Співвиконавцям убивства Вороненкова продовжили арешт

Двом співвиконавцям убивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова продовжили арешт на 2 місяці.

Про це повідомляє 13 грудня прес-служба прокуратури Києва.

За рішенням суду термін перебування під вартою підозрюваних продовжено до 13 лютого 2018 року включно.

Як відомо, 36-річному мешканцю міста Павлоград Дніпропетровської області (співучаснику вбивства, який виконував роль водія), а також його 39-річному спільнику, уродженцю Херсонської області, який брав участь в організації злочину та безпосередньо здійснював спостереження за Вороненковим, повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.

У прокуратурі зазначають, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та перебуває на завершальній стадії.

23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

9 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організатором вбивства Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін, який входив у найближче оточення злодія в законі Діда Хасана та мав значний вплив у кримінальному світі Москви, Санкт-Петербурга, Іркутської області та Іспанії.

Вбивство скоїв українець Павло Паршов, йому допомагали Юрій Василенко, Ярослав Тарасенко та Ярослав Левенець.

Сам Тюрін звинувачення у причетності до вбивства Вороненкова відкидає.

Більше про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова читайте у матеріалі "Помста по-російськи. Хто, як і чому вбив Дениса Вороненкова"