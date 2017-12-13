Співвиконавцям убивства Вороненкова продовжили арешт

396 переглядів
Середа, 13 грудня 2017, 12:46

Двом співвиконавцям убивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова продовжили арешт на 2 місяці.

Про це повідомляє 13 грудня прес-служба прокуратури Києва.

За рішенням суду термін перебування під вартою підозрюваних продовжено до 13 лютого 2018 року включно.

Як відомо, 36-річному мешканцю міста Павлоград Дніпропетровської області (співучаснику вбивства, який виконував роль водія), а також його 39-річному спільнику, уродженцю Херсонської області, який брав участь в організації злочину та безпосередньо здійснював спостереження за Вороненковим, повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.

У прокуратурі зазначають, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та перебуває на завершальній стадії.

23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

9 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організатором вбивства Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін, який входив у найближче оточення злодія в законі Діда Хасана та мав значний вплив у кримінальному світі Москви, Санкт-Петербурга, Іркутської області та Іспанії.

Вбивство скоїв українець Павло Паршов, йому допомагали Юрій Василенко, Ярослав Тарасенко та Ярослав Левенець.

Сам Тюрін звинувачення у причетності до вбивства Вороненкова відкидає

Більше про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова читайте у матеріалі "Помста по-російськи. Хто, як і чому вбив Дениса Вороненкова"

Українська правда
Теми: Вороненков суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко пов'язав вбивство у Харкові з вбивством Вороненкова 5 листопада 2017, 18:17
ГПУ відправила запит в Росію на вручення підозри організатору вбивства Вороненкова 24 жовтня 2017, 21:03
Вороненков мав назвати невідомі факти про окупацію РФ – прокурор 20 жовтня 2017, 11:45
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Зайцева визнала провину у смертельній ДТП у Харкові
Голова Rothschild в СНД пояснив, чому не не купили Roshen
Переговори Ryanair і "Борисполя" на фінальній стадії - Омелян
"Укрзалізниця" не повертатиме квитки он-лайн до завершення свят
Усі новини
дослідження

Чому сирокопчена ковбаса не така смачна, як колись?

Інфокарти

Бюджет-2018: хто виграв, хто "лузер", а кому байдуже

Лайфхаки

Як отримати свій багаж в аеропорту швидше за інших