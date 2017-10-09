У Тюріна відповіли на звинувачення у вбивстві Вороненкова

Колишній цивільний чоловік оперної співачки Марії Максакової Володимир Тюрін не має стосунку до вбивства в Києві її чоловіка, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це заявив адвокат Сергій Біляк, який раніше представляв його інтереси, передає "Інтерфакс-Россия".



"Вбивство Вороненкова - це справа рук українських націоналістів, які сподівалися, що потім українська влада використає його для нових звинувачень Росії. Тюрін до цього злочину не має ніякого стосунку, а звинувачення на свою адресу вважає маячнею", - сказав адвокат.



Захисник заявив, що Тюрін ніколи не мав ніяких справ або суперечок з Вороненковим, якого практично і не знав, і не перешкоджав його відносинам зі своєю колишньою цивільною дружиною Марією Максаковою.



Адвокат назвав ще більшою маячнею "підконтрольність Тюріна ФСБ РФ", про яку говорять українські правоохоронці.

"Справжні організатори прорахувалися в одному – що буде убито виконавця. Адже якби цього не сталося, то українській владі вдалося б прямо звинуватити співробітників ФСБ РФ, а так довелося використовувати Тюріна і зараз він притягується до цієї справи штучно, необгрунтовано і надумано", - сказав Біляк.



За його словами, Тюрін наразі проживає разом зі своїми дітьми в Росії.

Водночас дружина Вороненкова подякувала на своїй сторінці у Facebook за проведене слідство.

Як відомо, у понеділок генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що організатором вбивства колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.