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У Тюріна відповіли на звинувачення у вбивстві Вороненкова

Понеділок, 9 жовтня 2017, 16:21

Колишній цивільний чоловік оперної співачки Марії Максакової Володимир Тюрін не має стосунку до вбивства в Києві її чоловіка, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це заявив адвокат Сергій Біляк, який раніше представляв його інтереси, передає "Інтерфакс-Россия".

"Вбивство Вороненкова - це справа рук українських націоналістів, які сподівалися, що потім українська влада використає його для нових звинувачень Росії. Тюрін до цього злочину не має ніякого стосунку, а звинувачення на свою адресу вважає маячнею", - сказав адвокат.

Захисник заявив, що Тюрін ніколи не мав ніяких справ або суперечок з Вороненковим, якого практично і не знав, і не перешкоджав його відносинам зі своєю колишньою цивільною дружиною Марією Максаковою.

Адвокат назвав ще більшою маячнею "підконтрольність Тюріна ФСБ РФ", про яку говорять українські правоохоронці.

"Справжні організатори прорахувалися в одному – що буде убито виконавця. Адже якби цього не сталося, то українській владі вдалося б прямо звинуватити співробітників ФСБ РФ, а так довелося використовувати Тюріна і зараз він притягується до цієї справи штучно, необгрунтовано і надумано", - сказав Біляк.

За його словами, Тюрін наразі проживає разом зі своїми дітьми в Росії.

Водночас дружина Вороненкова подякувала на своїй сторінці у Facebook за проведене слідство. 

Як відомо, у понеділок генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що організатором вбивства колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Теми: ВороненковвбивствоРосіякримінал
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