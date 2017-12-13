Украина и Польша будут совместно искать "историческую правду"

Украинская и польская стороны договорились о создании министерской комиссии для решения исторических конфликтов между двумя странами.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Харькове.

По его словам, Украину в комиссии будет представлять вице-премьер Павел Розенко.

"Надо уважать героев, но надо двигаться вперед и создать лучшие условия для будущего, чтобы никто не мог вселить в сердца украинцев и поляков ненависть и вражду", - сказал Порошенко.

Он добавил, что комиссия соберется уже в ближайшее время и начнет "процесс изучения исторической памяти, чтобы исключить любые негативные моменты" между двумя соседскими странами.

Его позицию поддержал и президент Польши Анджей Дуда.

Он отметил, что его разговор с Порошенко был долгий и непростой, но, по его мнению, все проблемные вопросы следует решить "в духе добрососедства".

"История не детерминировала того, что произошло. То, что было когда-то, влияет на то, что происходит сейчас, поскольку боль в сердцах людей осталась. Поэтому политики должны это учитывать", - сказал Дуда.

"Призываем не делать шагов к очередным увековечиваниям, которые опираются на непроверенные научные выводы, без проведения исторических исследований, эксгумации увековеченных людей", - добавил он.

Польский президент отметил, что очень переживает за случаи, когда "из увековечения фальсифицируется история".

"Чтобы мы могли строить будущее, надо подходить к правде спокойно и строить мост к дружбе между народами, а не бередить раны", - сказал он.

Дуда добавил, что комиссия, о которой договорились главы государств, должна также проработать вопрос об эксгумации тел поляков и украинцев, которые захоронены на территории соседних государств, чтобы в дальнейшем избежать фальсификации истории и споров.

Ранее сообщалось, что между Украиной и Польшей разгорелся исторический скандал.

Среди сложных вопросов взаемовидносы Волынская трагедия, захоронения останков жертв конфликта и функционирования католической общины в Украине.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

В связи с этим заявлением МИД Украины вызвало польского посла.