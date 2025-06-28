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Зеленский и Шмыгаль рассказали о "прощальной встрече" с Дудой в Киеве

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 28 июня 2025, 19:42
Зеленский и Шмыгаль рассказали о прощальной встрече с Дудой в Киеве
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль рассказали о встречах в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой, который завершает работу на своем посту.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленский, рассказывая о встрече с президентом Польши, назвал его особым гостем.

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"Анджей с Украиной с первых дней войны, всегда плечом к плечу, надежный союзник и настоящий друг. Это, безусловно, тот уровень отношений, который мы хотим с Польшей сохранить и укрепить... Спасибо лично Анджею и народу Польши за поддержку, за значительную оборонную помощь и совместные решения для нашей и вашей свободы", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что на встрече они говорили о дальнейшем развитии польско-украинских отношений, "ситуации с безопасностью в регионе и возможных решениях на уровне Евросоюза и в координации с партнерами по НАТО".

"В эти месяцы мы реализуем наши довольно серьезные украинско-польские договоренности в оборонном сотрудничестве. Надеюсь, по итогам полугодия сможем сказать, что мы вместе сделали ощутимый шаг к укреплению наших позиций в сфере безопасности", – отметил президент.

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Денис Шмыгаль рассказал, что поблагодарил польского президента за его личные усилия по всесторонней поддержке Украины на фоне вооруженной агрессии РФ.

"Обсудили ситуацию на фронте, усиление санкций, конфискацию замороженных российских активов, дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы. Благодарны Польше и всему польскому народу за неизменную солидарность и помощь в самые тяжелые для Украины времена", – написал Шмыгаль.

Во время визита Зеленский наградил Анджея Дуду орденом Свободы "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, ранее Дуда провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО.

Дуда выразил надежду, что Навроцкий, который делал антиукраинские заявления, после вступления в должность будет смотреть на Украину с другой перспективы.

ЗеленскийШмыгальДудаПольша
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