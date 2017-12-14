НАБУ задержало на взятке главу Дружковского городского суда Донецкой области

2998 просмотров
Четверг, 14 декабря 2017, 20:38

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции в Донецкой области задержали на взятке главу одного из судов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что задержание произошло 14 декабря, сразу после получения неправомерной выгоды.

Процессуальное руководство прокуроров осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура, по квалификации дела ч.3 ст. 368 УК.

"Также задержан адвокат, который в совершении правонарушения выполнял роль посредника", - сказано в сообщении.

По версии следствия, служитель Фемиды вместе с адвокатом получили взятку за вынесение решения о непривлечении физического лица к административной ответственности.

По данным председателя организации "Общественный патруль" Дениса Миронова, речь идет о главе Дружковского суда Геннадия Молибога.

Он отмечает, что Молибог мог получить неправомерную выгоду от агента НАБУ в рамках оперативных действий.

Миронов отметил в комментарии УП, что Молибог более 8 лет возглавляет Дружковский городской суд, и контролировал ход практически всех уголовных дел, которые были в сведении суда.

Темы: НАБУ суд взятка Донецкая область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Минюст таки нашел реестр выплат по ЕСПЧ 14 декабря 2017, 15:00
Минюст не может показать, кому за 4 года уплатил 1,5 миллиарда 14 декабря 2017, 12:25
Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой? 14 декабря 2017, 11:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
НАБУ задержало на взятке главу Дружковского городского суда Донецкой области
Приезд миссии МВФ в Киев отсутствует в повестке дня
Сюмар разъяснила логику законопроекта об аккредитации СМИ в Раде
Все новости
история

Львов во времена Брежнева

Мария Берлинская в борьбе за статус женщин, добровольцев и здравый смысл

Лайфхаки

Как заниматься спортом на улице в холода