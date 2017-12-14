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НАБУ задержало на взятке главу Дружковского городского суда Донецкой области

Четверг, 14 декабря 2017, 19:38
НАБУ задержало на взятке главу Дружковского городского суда Донецкой области

Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции в Донецкой области задержали на взятке главу одного из судов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что задержание произошло 14 декабря, сразу после получения неправомерной выгоды.

Процессуальное руководство прокуроров осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура, по квалификации дела ч.3 ст. 368 УК.

"Также задержан адвокат, который в совершении правонарушения выполнял роль посредника", - сказано в сообщении.

По версии следствия, служитель Фемиды вместе с адвокатом получили взятку за вынесение решения о непривлечении физического лица к административной ответственности.

По данным председателя организации "Общественный патруль" Дениса Миронова, речь идет о главе Дружковского суда Геннадии Молибоге.

Он отмечает, что Молибог мог получить неправомерную выгоду от агента НАБУ в рамках оперативных действий.

Миронов отметил в комментарии УП, что Молибог более 8 лет возглавляет Дружковский городской суд, и контролировал ход практически всех уголовных дел, которые были в сведении суда.

Темы: НАБУсудвзяткаДонецкая область
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