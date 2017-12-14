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НАБУ затримало на хабарі голову Дружківського міського суду Донеччини

Четвер, 14 грудня 2017, 19:38
НАБУ затримало на хабарі голову Дружківського міського суду Донеччини

Детективи Національного антикорупційного бюро разом із співробітниками Департаменту захисту економіки Нацполіції у Донецькій області затримали на хабарі голову одного з судів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, затримання сталося 14 грудня, одразу після отримання неправомірної вигоди.

Процесуальне керівництво прокурорів здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура, за кваліфікація справи ч.3 ст. 368 ККУ.

"Також затримано адвоката, який у вчиненні правопорушення виконував роль посередника", - сказано у повідомленні.

За версією слідства, служитель Феміди разом із адвокатом отримали хабар за винесення рішення про непритягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності.

За даними голови організації "Громадський патруль" Дениса Миронова, йдеться про голову Дружківського суду Геннадія Молибогу.

Він зазначає, що Молибог міг отримати неправомірну вигоду від агента НАБУ в рамках оперативних дій.

Миронов зазначив у коментарі УП, що Молибог понад 8 років очолює Дружківський міський суд, та контролював хід практично всіх кримінальних справ, які були у відомості суду.

Теми: НАБУсудхабарДонецька область
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