Столкновения в Израиле: 4 палестинцев погибли, около 400 - ранены

Во время столкновений с израильтянами на фоне волны протестов, связанных с решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, от огнестрельного оружия погибли 4 палестинцев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации, передает "Громадское".

За сутки около 400 палестинцев получили ранения.

Сообщается, что пятница, 15 декабря, стала днем самых ​​ожесточенных столкновений между палестинцами и израильтянами после 6 декабря, когда президент США Дональд Трамп официально объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля.

Решение Трампа вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

Как известно, армия Израиля обстреляла позиции членов палестинского движения Хамас в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.