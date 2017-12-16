Сутички в Ізраїлі: 4 палестинців загинули, близько 400 - поранені

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Субота, 16 грудня 2017, 04:46

Під час зіткнень з ізраїльтянами на тлі хвилі протестів, пов'язаних з рішенням Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, від вогнепальної зброї загинули 4 палестинців.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації, передає "Громадське".

За добу близько 400 палестинців отримали поранення.

Повідомляється, що п'ятниця, 15 грудня, стала днем ​​найзапекліших сутичок між палестинцями та ізраїльтянами після 6 грудня, коли президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що Вашингтон визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.

Рішення Трампа викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього.

Як відомо, армія Ізраїлю обстріляла позиції членів палестинського руху Хамас у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл звідти.

Теми: Ізраїль
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