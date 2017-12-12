Израиль обстрелял сектор Газа в ответ

Армия Израиля обстреляла позиции членов палестинского движения Хамас в секторе Газа в ответ на запущенную оттуда ракету.

Об этом сообщают вооруженные силы страны в Twitter.

In response to the rocket launched towards Israel, an IDF tank & the IAF targeted Hamas terror posts in the northern Gaza Strip. The IDF holds the Hamas terror organization accountable for this hostile act originating in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) December 11, 2017

Обстрел провели после обнаружения ракеты, которую выпустили в сторону Израиля с палестинской территории.

Израиль заявляет, что ответственность за запуск ракеты несет Хамас.

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.