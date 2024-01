Израиль обстрелял сектор Газа в ответ

Армия Израиля обстреляла позиции членов палестинского движения Хамас в секторе Газа в ответ на запущенную оттуда ракету.

Об этом сообщают вооруженные силы страны в Twitter.

In response to the rocket launched towards Israel, an IDF tank & the IAF targeted Hamas terror posts in the northern Gaza Strip. The IDF holds the Hamas terror organization accountable for this hostile act originating in the Gaza Strip