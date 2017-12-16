ОБСЕ: на Донбассе уменьшилось количество взрывов

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов в зоне АТО за период с 19:30 13 декабря по 19:30 14 декабря.

Об этом говорится в отчете организации от 15 декабря.

"В Донецкой области СММ зафиксировала меньше нарушений прекращения огня 330 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 520 взрывов)", - сообщают в ОБСЕ.

"В течение дня, 14 декабря, СММ услышала около 50 неопределенных взрывов возле станции Ясиноватая", - говорится в отчете.

"В Луганской области СММ зафиксировала меньше нарушений прекращения огня: 28 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (почти 1100 взрывов)", - подчеркнули в Наблюдательной миссии.

"Члены Наблюдательного миссии видели бронированные боевые машины и противовоздушные пулеметы в зоне безопасности у с. Семигорье и 2 бронетранспортера возле поселка Роты (Донецкая область)", - также сообщили наблюдатели.