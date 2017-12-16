ОБСЄ: на Донбасі зменшилась кількість вибухів

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 13 грудня по 19:30 14 грудня.

Про це йдеться у звіті організації від 15 грудня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала менше порушень припинення вогню: 330 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (близько 520 вибухів)", - повідомляють в ОБСЄ.

"Протягом дня, 14 грудня, СММ почула близько 50 невизначених вибухів біля станції Ясинувата", - йдеться у звіті.

"У Луганській області СММ зафіксувала менше порушень припинення вогню: 28 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (майже 1100 вибухів)", - підкреслили в Спостережній місії.

"Члени Спостережної місії бачили броньовані бойові машини та протиповітряні гармати в зоні безпеки біля с. Семигір’я та 2 бронетранспортера біля селища Роти (Донецька область)", - також повідомили спостерігачі.