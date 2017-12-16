Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ: на Донбасі зменшилась кількість вибухів

Субота, 16 грудня 2017, 04:44

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 13 грудня по 19:30 14 грудня.

Про це йдеться у звіті організації від 15 грудня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала менше порушень припинення вогню: 330 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (близько 520 вибухів)", - повідомляють в ОБСЄ.

"Протягом дня, 14 грудня, СММ почула близько 50 невизначених вибухів біля станції Ясинувата", - йдеться у звіті.

"У Луганській області СММ зафіксувала менше порушень припинення вогню: 28 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (майже 1100 вибухів)", - підкреслили в Спостережній місії.

"Члени Спостережної місії  бачили броньовані бойові машини та протиповітряні гармати в зоні безпеки біля с. Семигір’я та 2 бронетранспортера біля селища Роти (Донецька область)", - також повідомили спостерігачі.

Теми: ОБСЄАТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: