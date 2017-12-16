Прокуратура: 75 экс-депутатов ВР Крыма объявлены в розыск

479 просмотров
Суббота, 16 декабря 2017, 19:32

По состоянию на декабрь 2017 года в розыск объявлены 75 бывших депутатов Верховной Рады АР Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры на запрос "Крым.Реалии".

Прокуратура уточнила имена 56 бывших депутатов, по которым обвинительные акты направлены в суд.

При этом не обнародованы имена 19 экс-депутатов и 298 экс-прокуроров "в связи с проведением по ним досудебного расследования".

 

Как известно, ранее в СБУ заявили, что начали расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета, подозреваемых в госизмене.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия "присоединила" Крым 18 марта, фактически его аннексировав. Результаты голосования на "референдуме" не признаны миром.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

11 апреля в России опубликовали новую версию конституции РФ, в которую включены республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Темы: Крым аннексия прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украинское вещания на Крым в 2018 году планируют уже с двух вышек 16 декабря 2017, 14:45
Пограничники: Админграницу с Крымом пересекают на 20% меньше 16 декабря 2017, 13:53
Россия захватила 2 ядерных хранилища в Крыму – Климкин 16 декабря 2017, 03:29
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Прокуратура: 75 экс-депутатов ВР Крыма объявлены в розыск
Боевики прицельными обстрелами сорвали ремонт ЛЭП возле Майского
Паводок на Закарпатье: река прорвала дамбу, подтоплены десятки домов
В Кременчуге произошла драка между полицией и “Национальным корпусом”
Все новости
Видео

Живое растение-светлячок вместо лампочки – уже реальность

Образование

Каким должен быть контроль знаний в школе? Мнения образовательных экспертов

Культура

Министр рекомендует. Что смотреть, читать и слушать в декабре