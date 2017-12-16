Прокуратура: 75 экс-депутатов ВР Крыма объявлены в розыск

По состоянию на декабрь 2017 года в розыск объявлены 75 бывших депутатов Верховной Рады АР Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры на запрос "Крым.Реалии".

Прокуратура уточнила имена 56 бывших депутатов, по которым обвинительные акты направлены в суд.

При этом не обнародованы имена 19 экс-депутатов и 298 экс-прокуроров "в связи с проведением по ним досудебного расследования".

Как известно, ранее в СБУ заявили, что начали расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета, подозреваемых в госизмене.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия "присоединила" Крым 18 марта, фактически его аннексировав. Результаты голосования на "референдуме" не признаны миром.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

11 апреля в России опубликовали новую версию конституции РФ, в которую включены республика Крым и город федерального значения Севастополь.