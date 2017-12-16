Прокуратура: 75 екс-депутатів ВР Криму оголошено в розшук

75 переглядів
Субота, 16 грудня 2017, 19:32

Станом на грудень 2017 року в розшук оголошено 75 колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури на запит "Крим.Реалії". 

Прокуратура уточнила імена 56 колишніх депутатів, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду.

При цьому не оприлюднено імена 19 екс-депутатів та 298 екс-прокурорів  "у зв'язку з проведенням щодо них досудового розслідування".

 

Як відомо, 16 березня 2014 року у Криму відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія "приєднала" Крим 18 березня, фактично його анексувавши. Результати голосування на "референдумі" не визнано світом. 

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 

Теми: Крим анексія прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українське мовлення на Крим у 2018 році планують уже з двох веж 16 грудня 2017, 14:45
Прикордонники: Адмінкордон з Кримом перетинають на 20% менше 16 грудня 2017, 13:53
Росія захопила 2 ядерних сховища у Криму – Клімкін 16 грудня 2017, 03:29
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Бойовики прицільними обстрілами зірвали ремонт ЛЕП біля Травневого
Паводок на Закарпатті: річка прорвала дамбу, підтоплені десятки будинків
У Кременчуці сталася бійка між поліцією і "Національним корпусом"
Поліція подала документи на Димінського в Інтерпол
Усі новини
репортаж

"Ракеткою снаряди відбивали". Як живе жіночий батальйон на лінії зіткнення

Як забезпечити право на смерть без болю

Як мешканці Русанівки облаштовують свій район