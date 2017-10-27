СБУ ищет двоих депутатов, которые отдавали Крым России

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета, подозреваемых в госизмене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что депутаты, избранные на выборах в 2010 году, проголосовали за "независимость" полуострова и создание так называемой "Республики Крым", а также за переименование городского совета Севастополя в "Законодательное собрание города Севастополь".

Действия злоумышленников следователи СБУ квалифицировали по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В отношении них начато заочное досудебное расследование, поскольку они находятся в оккупированном Крыму. Также они объявлены в розыск.

По информации источников "Украинской правды", депутатов зовут Геннадий Басов и Александр Антоненков. Оба есть в базе "Миротворца".

На сайте указывается, что Антоненков, в частности, 6 марта 2014 года голосовал за проведение референдума о вхождении Севастополя в состав России.

Как известно, аннексия Крымского полуострова армией РФ началась 20 февраля 2014 года.

11 апреля в России опубликовали новую версию конституции РФ, в которую включены республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Украинская правда