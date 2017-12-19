Разведка: На Донбасс зашла группа сербских наемников

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Вторник, 19 декабря 2017, 07:42

На Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По информации разведки штаба Антитеррористической операции, на Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов. Их главарь - Деян Берич, позывной "Деки", - говорится в сообщении.

"Этот мерзавец неоднократно приезжал на Донбасс с целью наживы, воюя на стороне российско-оккупационных войск против Вооруженных Сил Украины", - уточнили в штабе.

Напомним, Служба безопасности Украину 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Посол Украины в Сербии неоднократно заявлял, что Сербия не реагирует на данные по участию ее граждан в войне на Донбассе.

В ответ прокуратура Сербии заявила, что с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.

Темы: АТО Донбасс Сербия
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