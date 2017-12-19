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Розвідка: На Донбас зайшла група сербських найманців

Вівторок, 19 грудня 2017, 06:42

На Донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За інформацією розвідки штабу Антитерористичної операції, на Донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів. Їхній ватажок – Деян Берич, позивний "Декі", - йдеться у повідомленні.

"Цей мерзотник неодноразово приїжджав на Донбас з метою наживи, воюючи на стороні російсько-окупаційних військ проти Збройних Сил України", - уточнили у штабі.

Нагадаємо, Служба безпеки України 11 жовтня заявила, що лише на території, підконтрольній угрупованню "ЛНР", від початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.

Посол України у Сербії неодноразово заявляв, що Сербія не реагує на дані щодо участі її громадян у війні на Донбасі.

Натомість прокуратура Сербії заявила, що з кінця 2014 року порушила 45 справ стосовно найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, у тому числі на Донбасі.

Теми: АТОДонбасСербія
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