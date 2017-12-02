На следующей неделе ВР не планирует рассматривать закон о реинтеграции Донбасса
В расписании пленарной недели Верховной Рады 5-8 декабря не включено рассмотрение законопроекта №7163 о реинтеграции Донбасса.
Это видно в обнародованном расписании заседаний на сайте парламента, передает "Укринформ".
В расписании, в частности, депутатам предложено в четверг рассмотреть во втором чтении проект госбюджета на 2018 год.
Во вторник планируется рассмотреть включение в повестку дня двух правительственных законопроектов: №7276 об изменениях законов о доступе к информации Нацагентства по предотвращению коррупции и №7286 об усилении ответственность за нарушение правил дорожного движения.
Также планируется включение в повестку дня сессии президентский законопроект №7322 "О дипломатической службе".
Окончательный порядок дня в неделю будет сформирован по результатам согласительного совета в понедельник.
Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.
17 ноября Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады согласовал текст закона ко второму чтению.
Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными. Граница оккупированных территорий должен определять Минобороны по представлению Генштаба.
За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.
В случае введения военного положения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и введение военной администрации, прекращаются полномочия областной, районных и сельских советов на этих территориях.
Координацию и контроль на этих территориях в случае военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. Сейчас АТЦ координирует СБУ.
Ранее члены парламентского комитета по нацбезопасности решили не вносить в законопроект о реинтеграции Донбасса пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.