Закон про Донбас залишили без розриву дипвідносин з РФ

Члени парламентського комітету з нацбезпеки вирішили не вносити до законопроекту про реінтеграцію Донбасу пункт про розрив дипломатичних відносин з Росією.

Про це повідомив журналістам у вівторок автор цієї ініціативи, нардеп від БПП Іван Винник, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми консенсусно погодили, що це (питання розриву дипвідносин - ред.) - повноваження виключно виконавчої гілки влади", - сказав він.

За словами депутата, виконавча влада України і так матиме розірвати дипвідносини з Росією після вступу в силу закону про деокупацію, оскільки він надає РФ статус агресора.

Як повідомлялося, раніше секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник ініціював включення до президентського законопроекту №7163 "Про реінтеграцію Донбасу" норму про розрив дипвідносин з Росією.

Петро Порошенко не підтримав цю ідею.