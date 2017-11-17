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Комитет согласовал окончательный вариант закона о реинтеграции Донбасса

Пятница, 17 ноября 2017, 11:47

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады согласовал текст закона о реинтеграции Донбасса ко второму чтению.

Решение направить текст закона №7163 с поправками на рассмотрение ВР комитет принял в пятницу.

На заседании присутствовали 10 из 19 членов комитета.

Комитет рассмотрел несколько блоков поправок. В частности относительно привлечения к ответственности лиц с ОРДЛО, совершающих военные преступления. Также комитет решил готовить отдельный законопроект о предоставлении статуса участника АТО и откорректирова статью 10 проекта закона.

"Теперь она включает в себя, в частности, такую норму: "С целью обеспечения жизненно важных интересов общества и государства во время отпора вооруженной агрессии в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, определенных руководителем Генерального штаба по представлению командующего Объединенных вооруженных сил, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, и лица, которые привлечены к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны…, отпора и сдерживания агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в соответствии с Конституцией и законодательством Украины имеют право:" далее мы перечисляем меры", - озвучил формулировку секретарь комитета Иван Винник.

Позже Винник рассказал, что комитет в течение 2-3 суток подготовит законопроект и передаст его председателю Верховной Рады.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными. Граница оккупированных территорий должен определять Минобороны по представлению Генштаба.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

В случае введения военного положения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и введение военной администрации, прекращаются полномочия областной, районных и сельских советов на этих территориях.

Координацию и контроль на этих территориях в случае военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. Сейчас АТЦ координирует СБУ.

Ранее члены парламентского комитета по нацбезопасности решили не вносить в законопроект о реинтеграции Донбасса пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Темы: ДонбассАТОВерховная Радазаконодательство
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