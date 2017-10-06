Рада зробила крок до закону Порошенка про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

За проект №7163 проголосували 233 депутати.

Перед голосуванням спікер Андрій Парубій заявив, що з законопроекту було прибрано згадку про Мінські домовленості, на чому наполягали багато депутатів.

А після голосування Парубій заявив, що таким чином Верховна Рада визнала, що Росія – це держава-агресор.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими. Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях.



У випадку введення воєнного стану в окремих районах Донецької та Луганської областей та введення воєнної адміністрації, припиняються повноваження обласної, районних і сільських рад на цих територіях.

Координацію і контроль на цих територіях у випадку воєнного стану здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. Зараз АТЦ координує СБУ.

Перед голосуванням між депутатами сталася бійка.

Згодом депутати озвучили умови, за яких голосуватимуть за законопроект по Донбасу.

"Ми погодили, що пункт про Мінські угоди вилучається ще в першому читанні. Ми домовились, що позицію про Крим буде узгоджено до другого читання. Вважаю, що сьогодні жодних підстав для конфліктів нема", - сказав спікер Андрій Парубій.

Депутат від "Народного фронту" Максим Бурбак заявив, що фракція голосуватиме за умови вилучення з законопроекту усіх згадок про Мінські домовленості.

"Наша друга умова – закон набуває чинності лише після повного виведення з території ОРДЛО російської армії і їхніх найманців. Без рішення Верховної Ради жодних виборів в ОРДЛО не буде", - сказав Бурбак.

На цьому ж наголосила "Радикальна партія".

"Наша позиція незмінна: вимагаємо вилучити з тексту законопроекту посилання на Мінські домовленості, бо це консервація путінської агресії", - сказав голова партії Олег Ляшко.

У свою чергу представник "Батьківщини" Ігор Луценко додав, що фракція 5 жовтня зареєструвала альтернативний документ по Донбасу.

"Мінські угоди не мають бути ні найменшою частиною українського законодавства. Ми це прибрали з нашого законопроекту. Ми туди вставили згадку про Крим, який є територією України, так само окупованою РФ, як Донбас, ми туди включили і економічну зону і все, що було загарбане Путіним. Ми прибрали усі згадки про неіснуючі укази президента, яких ми не бачили", - сказав Луценко.

"Ми вважаємо, що силовими діями на сході має керувати не штаб. Є така інституція "президент України", який є Верховним головнокомандувачем. От він має командувати військами на сході. Це його функція. Нехай воює!", - додав він.

Представник президента у парламенті Ірина Луценко назвала дії депутатів "шабашем розконсервованих агентів ФСБ, які не дають можливості Україні вийти з військової агресії мирним і дипломатичним шляхом".

"Ці розконсервовані агенти не дають можливості парламенту назвати Росію тим, ким вона є для України і народу – агресором. Не дають назвати, що Україна перебуває у стані самооборони", - сказала Луценко.

Вона пояснила, що ці поняття вводяться для того, щоб "залучити оборонну летальну зброю, ввести миротворчу місію, яка буде розповсюджена по всій території, закриє український кордон і дасть можливість перестати вбивати мирне населення".

"Тут багато говориться про Мінські угоди, то запропонуйте інший формат, де Росію можна взяти за носа і притягнути. Якщо ми не ухвалимо цей закон, у нас не буде важелів, щоб витягнути наших заручників, місія ОБСЄ вийде з цього процесу. Це підігравання Російській Федерації.

Прошу підтримати цей закон, де також будуть враховані питання Криму. Не ведіться на провокації. Ми можемо все вирішити мирним і дипломатичним шляхом", - сказала Луценко.

Тарас Батенко від "Укропу" підкреслив, що влада не хоче чути опозицію.

"Є кілька альтернативних законопроектів. Принципові речі для нас: Мінські угоди не є легітимними для України. Цю стаття має бути вилучено без ніяких хитрощів", - сказав Батенко.

Оксана Коваленко, Ірина Балачук, УП