Стало известно, кто голосовал против резолюции ООН по Крыму

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Среда, 20 декабря 2017, 01:00

26 стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали против обновленной резолюции по правам человека в оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые были обнародованы во время прямой трансляции заседания Генассамблеи ООН на сайте организации.

Результаты голосования за резолюцию по Крыму
Результаты голосования за резолюцию по Крыму

Против резолюции проголосовали Армения, Венесуэла, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Судан, Сирия Таджикистан, Уганда, Узбекистан и Зимбабве.

76 стран воздержались. Среди них - Бразилия, Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд и другие.

Как известно, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Резолюция подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, о чем не было упомянуто в документе прошлого года.

Темы: Крым ООН
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