У США и РФ разные подходы к миротворцам на Донбассе – Госдеп США

Вопрос введения в Украину миротворческой миссии рассматривается серьезно, но у США и РФ по-прежнему разные подходы.

Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает "Интерфакс-Украина"



"Это вопрос, который мы все еще обсуждаем. У нас есть некоторые опасения по поводу того, как это будет работать. Россия настаивает на одном, мы настаиваем на другом. Но мы по-прежнему серьезно рассматриваем (этот вопрос)", - сказала она.

Нойерт заявила об эскалации насилия на востоке Украины, источником чего является "Россия и подконтрольные ей лица".

"США призывают Россию положить конец нападениям на востоке Украины, вывести свои силы и тяжелое вооружение из суверенной территории Украины и согласовать прочную миротворческую миссию ООН", - заявила она.



Нойерт напомнила, что "поддерживаемые Россией силы" подвергли обстрелу поселок Новолуганское, в результате чего пострадали 8 мирных жителей и были разрушены дома.

Кроме того, возобновились столкновения возле водоочистной станции в Донецке, где находятся химикаты, в том числе отравляющий газ хлорин, что, по словам Нойерт, "может иметь катастрофические последствия".

Как известно, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы с Донбасса, чтобы миротворцы ООН зашли на эту территорию.

Кроме того он заявил, что с боевиками "Л/ДНР" не надо согласовывать развертывание миротворческой миссии на Донбассе.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав миротворцев ООН "оккупационными силами", заявил, что предложение спецпредставителя США Курта Волкера о миссии ООН противоречит усилиям, предпринимаемым в нормандском формате.

На итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, но Киев должен договариваться об этом с боевиками.

Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь подчеркнул, что Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.

В декабре главарь ОРДО Александр Захарченко заявил, что миротворческая миссия ООН должна будет согласовывать свои передвижения с представителями боевиков.