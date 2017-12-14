Путин заявил, что РФ не против миротворцев на всем Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, но Киев должен договариваться об этом с боевиками.
Об этом он заявил на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
"Это именно Петр Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. Я согласился. ОБСЕ сразу от этого отказалось", – отметил Путин.
"Потом Петр Алексеевич сказал, что надо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ с помощью сил ООН – я и с этим согласился. И чтобы не было сомнений, что мы с этим согласны, мы внесли проект соответствующей резолюции", – продолжил президент РФ.
"После этого Меркель мне в телефонном разговоре сказала: Ну, почему только на границе линии разделения? Сотрудники ОБСЕ перемещаются по все территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной", – рассказал он.
"Я подумал – мы согласились. Мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию (в ООН – ред.)", – заявил Путин, хотя ранее был против миротворцев на границе.
Но, по его словам, "сейчас выясняется, что и этого не достаточно".
"По сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом", – заявил Путин.
"Конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти сегодняшние, к сожалению, уклоняются от этих прямых контактов", – добавил он.
Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.
Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.
Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.
13 ноября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер передал помощнику президента РФ Владиславу Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.
Ранее Волкер допускал, что Резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца 2017 года.