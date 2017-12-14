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Путин заявил, что РФ не против миротворцев на всем Донбассе

Четверг, 14 декабря 2017, 13:06

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, но Киев должен договариваться об этом с боевиками.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Это именно Петр Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. Я согласился. ОБСЕ сразу от этого отказалось", – отметил Путин.

"Потом Петр Алексеевич сказал, что надо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ с помощью сил ООН – я и с этим согласился. И чтобы не было сомнений, что мы с этим согласны, мы внесли проект соответствующей резолюции", – продолжил президент РФ.

"После этого Меркель мне в телефонном разговоре сказала: Ну, почему только на границе линии разделения? Сотрудники ОБСЕ перемещаются по все территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной", – рассказал он.

"Я подумал – мы согласились. Мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию (в ООН – ред.)", – заявил Путин, хотя ранее был против миротворцев на границе.

Но, по его словам, "сейчас выясняется, что и этого не достаточно".

"По сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом", – заявил Путин.

"Конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти сегодняшние, к сожалению, уклоняются от этих прямых контактов", – добавил он.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер передал помощнику президента РФ Владиславу Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

Ранее Волкер допускал, что Резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца 2017 года.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: миротворцыДонбассПутинРосcияООН
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