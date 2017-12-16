МИД: Украина будет и дальше продвигать инициативу миротворцев ООН

Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-брифинге в штаб-квартире ООН, передает Укринформ.

"Я буду обсуждать это с Генеральным секретарем и моими коллегами. Я уже провел встречи со многими членами Совета Безопасности, которые были осведомлены о нынешней ситуации, а также о намерениях РФ установить российский протекторат на оккупированном Донбассе", – подчеркнул Климкин.

"Россияне пытаются создать впечатление, что миссия ООН будет чем-то вроде "оккупационной администрации", – отметил министр.

"Мой ответ на это такой: оккупационная администрация там уже существует. Нам нужна реальная миссия, которая будет покрывать всю территорию оккупированного Донбасса, неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы, к тому же, безусловно, будет иметь крепкий и мощный мандат по разоружению, сдерживанию, реального отвода войск, включая российские силы и все виды вооружения, а также, конечно, готовить Донбасс к предстоящим выборам. Формула очень проста: Россия выходит, международные силы заходят", – заявил глава украинского МИД.

"Но проблема лишь в России, которая хочет оставить ситуацию такой, как она есть, а также продолжать использовать Донбасс – о котором она вообще не заботится – как инструмент для дальнейшей дестабилизации Украины и Европы", – сказал Климкин.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что альтернативой для миротворческой миссии ООН на Донбассе может быть только замораживание ситуации на российских условиях.

"И это будет бомбой замедленного действия – не только для нас, для Украины, но и для всех", – подчеркнул министр.