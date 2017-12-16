Захарченко заявил, что миротворческая миссия в ОРДЛО без его согласия - "иллюзия"
Главарь ОРДО Александр Захарченко заявил, что миротворческая миссия ООН должна будет согласовывать свои передвижения с представителями боевиков.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, пишут "Новости Донбасса".
Говоря о внедрении охраны для ОБСЕ, Захарченко заявил: "Запретить или разрешить проезд по тем или иным маршрутам – это в наших силах".
"Никто в мире не имеет права навязывать, где будет стоять и находиться эта охранная миссия. Это все будет согласовано с руководством республики ("ДНР") и с нашими правоохранительными органами, с военными. Поэтому у тех, у кого возникает иллюзия, что какая-то охранная миссия сюда зашла и будет делать, что захочет – это просто иллюзия", - сказал Захарченко.
Он отметил, что если ОРДО разрешит охранять миссию ОБСЕ - "значит, разрешит находиться вооруженным людям" на территории ОРДО, сообщается на сайте Захарченко.
"ОБСЕ свободно передвигается по всей территории ДНР. Но это не значит, что ОБСЕ может ставить свои КПП на границе с Россией", - добавил главарь боевиков.
Захарченко добавил, что требует включить представителей ОРДО в переговорный процесс о миротворцах на Донбассе.
"Мы в этих переговорах не участвуем, но запретить находиться здесь определенным силам мы можем", - добавил он.
Также он обвинил украинскую сторону в срыве обмена пленными.
Как известно, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы с Донбасса, чтобы миротворцы ООН зашли на эту территорию.
Кроме того он заявил, что с боевиками "Л/ДНР" не надо согласовывать развертывание миротворческой миссии на Донбассе.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав миротворцев ООН "оккупационными силами", заявил, что предложение спецпредставителя США Курта Волкера о миссии ООН противоречит усилиям, предпринимаемым в нормандском формате.
На итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, но Киев должен договариваться об этом с боевиками.
Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.