Крымский завод "Новый Свет" продали бизнес-партнеру Путина

Завод шампанских вин "Новый Свет" в Крыму купила структура банка "Россия" Юрия Ковальчука – давнего друга и бизнес-партнера президента РФ Владимира Путина – ООО "Южный проект".

Об этом сообщает РБК.

Предприятие было продано практически по стартовой стоимости (1,496 млрд руб.) – за 1,550 млрд руб.

В лот вошли девять земельных участков общей площадью более 93,5 тыс. кв. м; общая площадь расположенных на них зданий – почти 60 тыс. кв. м.



На приобретение завода шампанских вин "Новый Свет" претендовали два предприятия.

Вторым было ​ООО "Воом-Вох Инвест", зарегистрированное в Москве в одном помещении с еще несколькими десятками компаний с общим числом сотрудников не более 15 человек.



Отмечается, что продажа завода стала первой крупной сделкой по реализации госимущества Украины.

Как известно, завод "Новый Свет" был основан в 1878 году князем Львом Голицыным.

Завод подконтрольная России власть выставила на продажу в ноябре.

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма" Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый свет".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

США и Европейский союз не признали Крым в составе Российской Федерации, в 2014 году были введены экономические санкции в отношении России и компаний, которые продолжают сотрудничать с предприятиями аннексированного Крыма.

Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.

В декабре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ направила информационные письма о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму в Международный уголовный суд.