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В оккупированном Крыму продают завод шампанского "Новый Свет"

Суббота, 25 ноября 2017, 19:59

В оккупированном Крыму подконтрольна России власть выставила на продажу завод шампанских вин "Новый Свет".

Об этом сообщает официальный сайт России для размещения информации о проведении торгов, передают "Крым. Реалии".

Завод выставили на продажу со стартовой ценой около 1,5 млрд рублей, что около 608 млн гривен.

Заявки на участие в "конкурсе" принимаются до 13 декабря. Конверты с предложениями планируют вскрыть 20 декабря.

Как известно, так называемый "глава совета министров" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о продаже "Дома шампанских вин "Новый свет".

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма" Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый свет".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

США и Европейский союз не признали Крым в составе Российской Федерации, в 2014 году были введены экономические санкции в отношении России и компаний, которые продолжают сотрудничать с предприятиями аннексированного Крыма. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексия
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