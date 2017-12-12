ГПУ направила до суду в Гаазі дані про привласнення Росією майна в Криму

Генпрокуратура направила інформаційні листи про незаконне привласнення Росією українського приватного і державного майна в анексованому Криму до Міжнародного кримінального суду.

Про це на прес-конференції 12 грудня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Передано 2 нові інформаційні листи до Міжнародного карного суду", - сказав він.

За словами генпрокурора, у ході розслідування кримська прокуратура отримала відомості про захоплення на території півострова більше 4 тисяч українських приватних та державних підприємств та 10 приватних володінь.

"Загальна оцінка збитків, завданих такими діями державі Україна, Гільдія оцінювачів України визначає попередньо, як більше 1 трильйона гривень", - сказав Луценко.

Він додав, що наразі правоохоронці провели усі необхідні процедури для того, щоб оголосити "в рамках нашого законодавства це майно арештованим". Генпрокурор пояснив, що будь-яка зміна юридичного статусу цього майна буде розслідуватися згідно з українськими, а пізніше і згідно з міжнародними законами.

"Сьогодні також накладено арешт на (приватне - ред.) майно за заявами потерпілих в розмірі 1,6 мільярда гривень. І ця робота продовжується", – сказав Луценко.

Він додав, що щодо фактів привласнення приватного майна ГПУ також звернулися з листом до Міжнародного кримінального суду.

Як відомо, у березні 2015 року підконтрольний Кремлю уряд Криму передав в федеральну власність Росії майно найбільшого на півострові дитячого табору "Артек".

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору "Артек".

Окупанти Криму у 2017 році вилучили понад 1 тисячу земельних ділянок для будівництва автотраси "Таврида".

Також повідомлялось, що у Криму масово вилучають ділянки у власників.