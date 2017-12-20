Кримський завод "Новий Світ" продали бізнес-партнеру Путіна

Завод шампанських вин "Новий Світ" в Криму купила структура банку "Росія" Юрія Ковальчука – давнього друга і бізнес-партнера президента РФ Володимира Путіна – ТОВ "Південний проект".

Про це повідомляє РБК.

Підприємство продали практично за стартовою вартістю (1,496 млрд руб.) – за 1,550 млрд руб.

У лот увійшли дев'ять земельних ділянок загальною площею понад 93,5 тис. кв. м; загальна площа розташованих на них будівель – майже 60 тис. кв. м.

На придбання заводу шампанських вин "Новий Світ" претендували два підприємства.

Другим було ТОВ "Воом-Вох Інвест", зареєстроване в Москві в одному приміщенні з іще декількома десятками компаній із загальною кількістю працівників не більше 15 осіб.

Відзначається, що продаж заводу став першою великою операцією з реалізації держмайна України.

Як відомо, завод "Новий Світ" був заснований в 1878 році князем Левом Голіциним.

Завод підконтрольна Росії влада виставила на продаж у листопаді.

У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму.

Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.

У грудні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ направила інформаційні листи про незаконне привласнення Росією українського приватного і державного майна в анексованому Криму до Міжнародного кримінального суду.