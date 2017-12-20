Труба уверяет, что прошел люстрационную проверку

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Среда, 20 декабря 2017, 15:13

Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что прошел люстрационную проверку, когда служил в органах Генеральной прокуратуры.

Об этом он сказал на брифинге в среду, отвечая на вопросы журналистов.

"Такая проверка была проведена в 2015 году силами ГПУ и было вынесено заключение, что я не подпадаю под действие этого закона", - сказал Труба.

Относительно своего увольнения из рядов Генпрокуратуры глава ГБР отметил следующее.

"К началу 2015 года состоялась смена руководства Генеральной прокуратуры. У нового генерального прокурора (Юрий Луценко -ред.) было свое видение формирования коллектива: ключевые должности занимали лица, приближенные к нему. Я не входил в такую ​​команду, поэтому написал заявление об увольнении из органов прокуратуры".

Дополняется ...

Темы: ГБР люстрация
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