Суд избрал меру пресечения брату заместителя главы Запорожского облсовета
Червонозаводский райсуд Харьковской области в ночь на воскресенье определил меру пресечения Марку Марченко, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".
"Ему, как и раньше брату (заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, которого также подозревают в этом деле - ред.), суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", - говорится в заявлении.
Сообщается, что прокуратура требовала более жесткую меру пресечения - в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного, по данным досудебного следствия, ущерба (87 млн грн).
Как сообщалось, ранее суд поместил под круглосуточный домашний арест заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко.
Адвокаты Марченко заявили, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения на ночной домашний арест. Они хотят, чтобы подозреваемый мог выполнять свои обязанности в облсовете.
Как известно, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.
Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.
Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что быски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомощи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".
Пустоваров обвинения генпрокурора опроверг.
Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.