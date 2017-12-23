Суд поместил заместителя главы Запорожского облсовета под домашний арест

Червонозаводский райсуд Харьковской области в субботу, 23 декабря, определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, которого подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета", - говорится в заявлении.

Сообщается, что прокуратура требовала более жесткую меру пресечения - в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного, по данным досудебного следствия, ущерба (87 млн ​​грн).

Как известно, 21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.

Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что быски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомощи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".

Пустоваров обвинения генпрокурора опроверг.

Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.