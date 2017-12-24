Рождественское перемирие: Обстрелов меньше, но они продолжаются

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 18:36

Незаконные вооруженные формирования уменьшили, но не прекратили обстреливать позиции украинских военных с началом рождественского перемирия.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в сводках по состоянию на 18:00 воскресенья.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В частности, с начала суток НЗФ провели два обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Обе провокации состоялись на Донецком направлении.

"В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты ВС Украины", - отмечают в штабе.

Как сообщалось, 23 декабря боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб.

Темы: АТО Донбасс
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