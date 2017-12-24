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Різдвяне перемир’я: Обстрілів менше, але вони тривають

Неділя, 24 грудня 2017, 17:36
Різдвяне перемир’я: Обстрілів менше, але вони тривають

Незаконні збройні формування зменшили, але не припинили обстрілювати позиції українських військових з початком різдвяного перемир’я.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00 неділі.

"Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з початку доби НЗФ здійснили два обстріли позицій Збройних Сил України. Обидві провокації відбулися на Донецькому напрямку.

"У передмісті Авдіївки ворог понад годину вів прицільний вогонь по наших оборонних укріпленнях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, у районі Верхньоторецького активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти ЗС України", - зазначають у штабі.

Як повідомлялося, 23 грудня бойовики 3 рази порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув.

Теми: АТОДонбас
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