Биометрический контроль на границе с РФ начнут до Нового года - Шкиряк

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 19:12

Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнут с 27 декабря.

Об этом заявил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал он.

Как известно 1 сентября Петр Порошенко заявил, что 1 января 2018 года в Украине должен заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу - и граждане стран, которые составляют риски для Украины, имеют пересекать границу по биометрическим паспортам или же в них будут биометрические данные на границе.

В тот же день Порошенко подписал решение СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из Украины.

С 1 января 2018 года правительство запустить систему биометрической верификации и идентификации лиц на границе и обеспечить ресурсы для фиксации биометрических данных. 

Темы: Украина Росcия граница
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