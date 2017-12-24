Біометричний контроль на кордоні з РФ почнуть до Нового року

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Неділя, 24 грудня 2017, 19:12

Біометричний контроль в деяких місцях перетину кордону між Україною та Росією розпочнуть з 27 грудня.

Про заявив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Для інформації потенційним порушникам державного кордону між РФ та Україною. З 27 грудня 2017 року введуть у дію мобільні комплекси біометричного контролю в місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами", - написав він.

Як відомо, 1 вересня Петро Порошенка заявив, що 1 січня 2018 року в Україні має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон – і громадяни країн, які становлять ризики для України, мають перетинати кордон за біометричними паспортами або ж у них братимуть біометричні дані на кордоні.

Того ж дня Порошенко підписав рішення РНБО про посилення контролю за в’їздом та виїздом з України.

З 1 січня 2018 року уряд має запустити систему біометричної верифікації та ідентифікації осіб на кордоні та забезпечити ресурси для фіксації біометричних даних. 

Теми: Україна Росія кордон
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