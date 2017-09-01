З нового року на українських кордонах будуть зчитувати "біометрику"

З 1 січня 2018 року має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон.

Про це сказав президент Петро Порошенко у Харкові, відкриваючи регіональний центр надання адміністративних послуг.

"Прискореними темпами зараз створюється система фіксації біометричних даних", – зазначив глава держави.

"Відповідно до рішення Ради національної безпеки й оборони, яке днями буде оприлюднено, система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон, яка має запрацювати з 1 січня 2018 року, дасть повноцінно запрацювати єдиній національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства", – сказав він.

"І в реалізації цього комплексу заходів важлива роль відводиться центрам надання адміністративних послуг", – додав Порошенко.

За його словами, "більше ніхто не підробить український паспорт, більше ніхто не створить загрозу небезпеки".

"І нашими рішучими зусиллями ми зробимо кроки з підвищення рівня безпеки нашої держави", – запевнив президент.

Його прес-служба також повідомляє, що в умовах російської агресії перевірка біометричних даних особи, яка прибуває в Україну, виправдана.

Вона цитує словам Порошенка журналістам: "Найближчими годинами має бути оприлюднено рішення РНБОУ, яким передбачається, що починаючи з 1 січня 2018 року перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, має бути здійснений за біометричними паспортами. Або в тих, у кого їх немає, мають бути зафіксовані біометричні дані на кордоні".

Перелік відповідних країн затверджує Кабінет міністрів.

За словами Порошенка, запровадження системи фіксації біометричних даних на кордоні "не означає, що буде заборона, але під час перетину кордону пункти пропуску мають бути оснащені відповідним обладнанням – і буде забезпечена фіксація цих біометричних даних".

Процедура має три етапи. Перший – людина може подати попереднє повідомлення про те, що вона збирається в Україну і перетнути кордон, відповідно – база даних і прикордонники будуть до цього готові. Другий – безпосередня фіксація даних на кордоні, біометричного паспорта або біометричних даних. Третій – фіксація людини в місці, де вона планує перебувати.

"Вважаю, що це практика, яка розповсюджена. В умовах, коли країна є об’єктом військової агресії з боку РФ, ця практика є цілком виправданою", – сказав Порошенко.

Для реалізації цього комплексу заходів буде збільшено потужності центрів із надання адмінпослуг і побудовано нові, в першу чергу поблизу пунктів в’їзду-виїзду.

10 липня повідомлялося, що РНБО ініціює впровадження біометричного контролю для усіх громадян, які перетинають кордон України. Для громадян РФ із наступного року запровадять механізм попередньої реєстрації, пояснював секретар РНБО Олександр Турчинов.

Олена Рощенко, УП, доповнено